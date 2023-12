Hershey Creamery Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung und das Sentiment auf dem Markt können einen erheblichen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren eine Rolle. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Hershey Creamery auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Hershey Creamery diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In unserem Fall zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hershey Creamery weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Hershey Creamery ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 100, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Hershey Creamery kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird, da sie -0,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -3,33 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.