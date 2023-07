Hershey Aktienprognose: Erwartetes Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung in Q3

Das Hershey Unternehmen, mit Sitz in Hershey, Vereinigte Staaten, wird in 120 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Was können Aktionäre aufgrund der Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Hershey Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmen bei 46,81 Mrd. EUR und alle Augen sind gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen gerichtet. Laut aktuellen Analysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 2,50 Mrd. EUR, während jetzt ein Anstieg um +8,70 Prozent auf 2,72 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +13,40% steigen und 415,51 Mio. EUR erreichen.

Für das gesamte Jahr sind Analysten optimistisch gestimmt und erwarten einen...