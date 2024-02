Hershey Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Hershey zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -9,8 Prozent, was mehr als 90 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 48,61 Prozent erzielt hat, liegt Hershey mit 58,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Hershey in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein. Auch wurden in diesem Zeitraum acht Handelssignale ermittelt, wovon keines als gut bewertet wurde. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hershey bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Bei Hershey konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hershey liegt bei 25, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 30,57. Aus fundamentaler Sicht ist Hershey damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.