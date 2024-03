Hershey Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Anlegerdiskussionen rund um Hershey in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lassen sich neun Handelssignale ermitteln, wovon sechs als positiv und drei als negativ eingestuft werden. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Demnach ist die Aktie von Hershey bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Hershey für die Diskussionsintensität die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Hershey als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei 2,5 %, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel von 5,71 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns aus.

Fundamental betrachtet ist Hershey aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 25,95, was einem Abstand von 13 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,78 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Hershey.