Hershey Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, da überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne erwarten lassen. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Hershey herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 54,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hershey weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,34, was ebenfalls auf ein neutrales Rating für Hershey hinweist.

Die Stimmung gegenüber Hershey auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ, mit vor allem negativen Themen in den Kommentaren der Nutzer. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in dieser Hinsicht. Die Analyse von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da neun von insgesamt neun Signalen negativ ausfallen.

Die Analysten bewerten die Hershey-Aktie derzeit neutral, basierend auf 5 positiven, 10 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 32,45 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Hershey daher eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmung gegenüber Hershey hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.