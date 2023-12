Hershey Aktie: Das ist erstaunlich

Die Hershey-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 6 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Empfehlung für Hershey aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 258,2 USD, was einem Aufwärtspotential von 42,09 Prozent entspricht. Die Aktie von Hershey gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 25,95 insgesamt 36 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel". Die Dividendenrendite von Hershey liegt bei 2,42 % und damit 1,43 Prozentpunkte niedriger als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Hershey diskutiert wurde, obwohl in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Hershey eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Hershey kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hershey jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hershey-Analyse.

Hershey: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...