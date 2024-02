Hershey Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hershey gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Konkret gab es 4 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hershey-Aktie beträgt aktuell 31, was bedeutet, dass das Wertpapier als neutral bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 38,13) zeigt ebenfalls an, dass Hershey weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Hershey mit 25,95 17 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (31,2). Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Dividendenpolitik von Hershey, mit einem Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 2, erhält jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da dies eine negative Differenz von -1,62 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Stimmungslage unter den Anlegern, während die technische Analyse eine neutrale Bewertung der Aktie ergibt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, jedoch wird die Dividendenpolitik kritisch betrachtet.

