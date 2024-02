Hershey Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Aktienkurs von Hershey im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt eine Rendite von -9,8 Prozent, was mehr als 90 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu liegt die Rendite der Nahrungsmittelbranche in den letzten 12 Monaten bei 48,61 Prozent, wobei Hershey mit 58,4 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hershey-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 215,37 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 193,57 USD liegt, was einer Abweichung von -10,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der charttechnischen Analyse. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs der Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+1,88 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend negatives Stimmungsbild über Hershey. In den Kommentaren der letzten beiden Wochen dominieren die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Basis ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht"-Aktie, unterstützt durch acht Schlecht-Signale und keine Gut-Signale.

Die Analyse von Analysten zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 5 Gut, 10 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im vergangenen Monat ergab sich das Bild von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 255,07 USD, was einer Empfehlung von +31,77 Prozent entspricht, also einem "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass Hershey in verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Schlecht"-Rating erhält, sowohl in der Anlegerstimmung als auch in der Einschätzung von Analysten.