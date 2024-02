Hershey Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Analysten bewerten die Aktie von Hershey langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten wurden 5 als positiv, 10 als neutral und keine als negativ bewertet. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 255,07 USD, was einer Erwartung von 31,67 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 193,72 USD liegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hershey liegt aktuell bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,07 niedriger ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Hershey als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Hershey durchschnittlich war, weshalb die Einschätzung hier als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien zu finden waren. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen auch hauptsächlich negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

