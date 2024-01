Hershey Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Roth CH Acquisition V Co":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Hershey liegt bei 25,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger und wird daher auf der Basis fundamentaler Kritierien als "gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Hershey diskutiert, was zu einer insgesamt "gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Allerdings haben in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen das Interesse der Anleger geweckt, was zu einer heutigen "neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Hershey eine Performance von -13,36 Prozent, was eine Underperformance von -0,71 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Hershey sogar um 180,36 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hershey-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "neutral"-Einstufung des Relative Strength-Index führt. Auch bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was insgesamt zu einer "neutral"-Einstufung des RSI führt.

