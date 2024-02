Hershey Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Anlegerstimmung gegenüber Hershey war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher negativ. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält Hershey eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt, was zu einer positiven Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hershey bei 25,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,17 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Hershey weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 geben eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 16 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten ergibt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für die Hershey-Aktie. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen jedoch ein Potenzial von 31,95 Prozent Steigerung vom aktuellen Kurs aus, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Hershey basierend auf den verschiedenen Analysen.

