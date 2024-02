Hershey Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Hershey 6 Mal eine gute Bewertung, 9 Mal eine neutrale Bewertung und kein einziges Mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig betrachten institutionelle Analysten den Titel daher als neutral. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Hershey vor. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 197,38 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 30,81 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 258,2 USD festgelegt. Dies wird als gute Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Hershey beträgt derzeit 29,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass Hershey derzeit überverkauft ist und daher als gut eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Hershey beträgt 25, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Dies bedeutet, dass Hershey aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine gute Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Hershey beträgt derzeit 2,5 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,1 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende aufgrund einer Differenz von 1,6 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt.

