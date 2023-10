Hershey Aktie: Trotz aktueller Verluste prognostizieren Analysten über 100% Gewinnsteigerung

Die Hershey Aktie hat in den letzten 30 Tagen eine negative Entwicklung von -7,72% verzeichnet. Die Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren auf Jahressicht einen Anstieg des Umsatzes um +95,35% und des Gewinns um +101,63%. Dies würde einen Gewinn pro Aktie von 7,98 EUR bedeuten.

Die Charttechnik deutet jedoch auf einen stark negativen Kurstrend hin. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung für die Aktie.

Analysten schätzen den Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten auf 245,22 EUR ein, was einem potentiellen Gewinn von +32,21% entspricht. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, könnten also mit einem positiven Ergebnis rechnen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen im Vergleich zu den Prognosen entwickeln werden und wie dies den Aktienkurs beeinflussen wird.