Hershey Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Hershey stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Hershey. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Analysen der kommunikativen Tätigkeiten zeigten, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt sechs Signalen (6 Schlecht, 0 Gut), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Hershey liegt bei 61,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 44,77 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Analysten bewerten die Aktie der Hershey auf langfristiger Basis ebenfalls als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren 5 Bewertungen "Gut", 10 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Neutral", wobei die Analysten ein Kursziel in Höhe von 255,07 USD erwarten, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Hershey-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Hershey damit 17,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -17,58 Prozent, wobei Hershey aktuell 7,78 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

