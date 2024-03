Hershey Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Hershey Company hat eine Dividendenrendite von 2,5 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,43 % für Nahrungsmittelunternehmen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs liegt die Rendite von Hershey mit -19,32 % weit unterhalb der durchschnittlichen Jahresperformance von Verbrauchsgüterunternehmen, was einem Unterschied von mehr als 81 Prozent entspricht. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 47,62 %, wobei Hershey mit 66,94 % deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Performance wird Hershey in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 188,05 USD der Hershey-Aktie um -11,3 % vom GD200 (212 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 190,66 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Hershey-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hershey 25 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29. Dies deutet darauf hin, dass Hershey aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.