Hershey Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Hershey-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 219,96 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 193,54 USD liegt, was einem Abstand von -12,01 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 188,72 USD erreicht, was einer Differenz von +2,55 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Hershey-Aktie bei -9,8 Prozent, was mehr als 177 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -15,17 Prozent, wobei Hershey mit 5,38 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 16 Bewertungen der letzten zwölf Monate ergibt durchschnittlich ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten fallen mit 255,38 USD um 31,95 Prozent höher aus als der letzte Schlusskurs (193,54 USD), was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Hershey somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist die Hershey-Aktie eine Rendite von 2,5 Prozent auf, was 1,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

