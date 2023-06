Hershey Aktie: Quartalszahlen-Prognose für den 26.07.2023

In nur 27 Tagen präsentiert Hershey, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Vereinigten Staaten, seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Jahres. Was können Aktionäre hinsichtlich Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie steht die Hershey-Aktie im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres da?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von beachtlichen 48,57 Milliarden Euro wird die Hershey-Aktie ihre neuen Quartalszahlen vor Börseneröffnung in genau 27 Tagen veröffentlichen. Sowohl Anleger als auch Marktanalysten fiebern gespannt dem Ereignis entgegen. Laut Datenanalyse rechnen Analytiker derzeit mit einem moderaten Umsatzwachstum verglichen mit dem Vorquartal. Nachdem Hersheys Umsatz im zweiten Quartal 2022 bei rund 2,18 Milliarden Euro lag, schätzen Experten jetzt einen Sprung um +6,60% auf ca. 2,32 Milliarden Euro...