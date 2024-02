Hershey Aktie: Knallt es bald?

Die technische Analyse der Hershey-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -10,12 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage bezüglich der Hershey-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") fällt auf, dass die Performance von Hershey mit einer Rendite von -9,8 Prozent weit unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche schneidet Hershey mit einer Rendite von 58,4 Prozent im vergangenen Jahr deutlich schlechter ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Hershey niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Differenz beträgt 1,65 Prozentpunkte (2,5 % gegenüber 4,15 %).

Insgesamt ergeben sich daher gemischte Bewertungen für die Hershey-Aktie, wobei die technische Analyse und die Branchenvergleiche zu einer negativen Einschätzung führen, während auch das Sentiment und die Dividendenpolitik als schlecht bewertet werden.