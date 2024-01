Hershey Aktie: Der Knaller!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Hershey-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Hershey in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Hershey-Aktie voraussichtlich die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Gut, 9 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Hershey vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 258,2 USD angesiedelt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Hershey-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,36 Prozent erzielt. Dies liegt 180,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -12,97 Prozent, wobei Hershey aktuell 0,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Hershey-Aktie ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

