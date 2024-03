Hershey Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Hershey-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 192,52 USD gehandelt, was einem Plus von +0,65 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Kurzfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, fällt die Bewertung jedoch mit einer Distanz von -8,51 Prozent zum GD200 als "Schlecht" aus. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Hershey-Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 33,27 und einem RSI25-Wert von 50,84 erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt aktuell eine positive Stimmung gegenüber der Hershey-Aktie. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen an fünf Tagen, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positiven Themen in den Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten haben die Hershey-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 5 positiven, 10 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was insgesamt zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 255,07 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 32,49 Prozent bedeutet, und somit eine "Gut"-Einstufung nach sich zieht.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen eine positive Gesamteinschätzung für die Hershey-Aktie.