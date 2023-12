Heroux-Devtek-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie von Heroux-devtek erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Heroux-devtek. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 18,9 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 20,77 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 15,65 CAD. Dies entspricht also einer "Gut"-Empfehlung für Heroux-devtek.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Heroux-devtek liegt bei 18,75 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen keine klare Über- oder Unterbewertung, weshalb das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Heroux-devtek-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der Kommunikation im Netz erhält Heroux-devtek für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung jeweils eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heroux-devtek mit einem Wert von 31,62 deutlich teurer als das Branchenmittel von 29,08, was einer Überbewertung von 9 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.