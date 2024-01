Heroux-Devtek Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktie von Heroux-devtek zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Analysten sind sich uneinig über die Einschätzung der Heroux-devtek Aktie. In den letzten 12 Monaten gab es 4 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Bewertung und keine negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,9 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 18,87 Prozent entspricht.

In Bezug auf Dividendenrendite zeigt sich Heroux-devtek schwächer als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt mit 31,5 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was sie als teuer erscheinen lässt und zu einer schlechten Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.