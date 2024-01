Heroux-Devtek Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Heroux-devtek-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Gut". Aktuell liegen 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten Monaten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 18,9 CAD, was einer potenziellen Performance von 24,34 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 15,2 CAD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Heroux-devtek. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass sie aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Heroux-devtek-Aktie von 15,2 CAD eine Entfernung von +2,98 Prozent vom GD200 (14,76 CAD) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 15,27 CAD, was einen Abstand von -0,46 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Heroux-devtek-Aktie bei 31,5, was über dem Branchendurchschnitt von 29,4 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.