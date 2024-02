Heroux-Devtek Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Heroux-devtek hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,56 Prozent erzielt, was 11,9 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (2,66 Prozent) liegt. Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 5,04 Prozent, wobei Heroux-devtek aktuell 9,52 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Heroux-devtek-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 33,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 21,5 liegt und daher eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Heroux-devtek eine negative Differenz von -2,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Heroux-devtek festgestellt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz-Faktor. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Heroux-devtek daher für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.