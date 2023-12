Heron Therapeutics Aktie: Ein sicheres Investment?

Heron Therapeutics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,5 USD, was einem Potenzial von 349,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Performance der Heron Therapeutics-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -52,17 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 22,19 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -74,36 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 15,26 Prozent erzielte, liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 67,43 Prozent weit darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Heron Therapeutics-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,47 USD, Unterschied +13,61 Prozent) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,12 USD, Unterschied +49,11 Prozent) liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass die Heron Therapeutics-Aktie im Bereich der Dividende und der Branchenvergleiche Schwächen aufweist, während sie in der technischen Analyse positiv abschneidet. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.