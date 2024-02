Heron Therapeutics Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Heron Therapeutics wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 14,94 Punkten, was darauf hinweist, dass die Heron Therapeutics-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 36,05, was darauf hindeutet, dass Heron Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Heron Therapeutics liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,53 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Heron Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,47 USD, womit der Kurs der Aktie um +95,24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage bei 2,09 USD, was einer Abweichung von +37,32 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus die Einstufung als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Heron Therapeutics während des vergangenen Monats verbessert hat. Ebenso wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Heron Therapeutics-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.