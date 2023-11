Heron Therapeutics Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Derzeit bietet die Aktie von Heron Therapeutics keine Dividende, was im Vergleich zur Biotechnologiebranche zu einem niedrigeren Ertrag von 2,52 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Ein technisches Analyse-Signal, der Relative Strength Index (RSI), zeigt bei Heron Therapeutics einen Wert von 30,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse der Trendfolgeindikatoren ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,3 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,87 USD, und da der letzte Schlusskurs darüber liegt, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Heron Therapeutics mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Heron Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -77,66 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien in der Biotechnologiebranche im Durchschnitt um 91,9 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -169,57 Prozent für Heron Therapeutics. Im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor, der eine Rendite von 71 Prozent hatte, lag Heron Therapeutics um 148,66 Prozent darunter. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.