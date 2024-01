Heron Therapeutics Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen zur Heron Therapeutics-Aktie abgegeben. Alle 2 Bewertungen fielen positiv aus, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Heron Therapeutics-Aktie führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beläuft sich auf 7,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 338,6 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,71 USD. Somit wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating empfohlen.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Heron Therapeutics hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Heron Therapeutics in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Heron Therapeutics bei 1,46 USD liegt, während die Aktie selbst bei 1,71 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Darüber hinaus liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1,21 USD, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Heron Therapeutics als Neutral-Titel eingestuft. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) ergaben eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.