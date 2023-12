Heron Therapeutics Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit miteinander in Beziehung gesetzt. Für Heron Therapeutics wurde sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 19,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Heron Therapeutics-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 20,4 an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Heron Therapeutics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,17 Prozent erzielt, was 60,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt 20,08 Prozent, wobei Heron Therapeutics aktuell 72,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Heron Therapeutics-Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Heron Therapeutics 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen gegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,5 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht und eine potenzielle Steigerung um 331,03 Prozent bedeutet.

Insgesamt erhält die Heron Therapeutics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analystenmeinungen.