Hermes International Aktie: Ein unsicheres Investment?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ähnlich bewertet wird. Dies bringt Hermes Sca eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien ein.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Hermes Sca bei 1910,8 EUR und ist damit +1,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,05 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Hermes Sca derzeit eine Dividendenrendite von 0,38 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bei Hermes Sca ist insgesamt sehr positiv, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien und in Diskussionsforen ergibt. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings ergibt sich aus einer genaueren Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht" Empfehlung.

Insgesamt zeigt sich eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung bei Hermes Sca.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hermes International-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hermes International jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hermes International-Analyse.

Hermes International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...