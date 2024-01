Hermes International Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Hermes Sca hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 63,96 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Outperformance von +63,96 Prozent für Hermes Sca. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, indem es um 63,96 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Hermes Sca ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Hermes Sca derzeit als "Neutral" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs des Wertes bei 1893,04 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 1861,2 EUR um -1,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 1899,12 EUR ergibt eine Abweichung des Aktienkurses um -2 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Hermes Sca bei 0,38 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die neutrale Bewertung der Redaktion spiegelt dies wider.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Hermes Sca. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

