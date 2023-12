Hermes International Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Hermes Sca von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Thema befasst haben, und kam zu dem Schluss, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, die wir als "Gut" einstufen. Darüber hinaus haben wir auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 2 positive Signale und keine negativen Signale gefunden, was ebenfalls zu unserer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI für die Hermes Sca einen Wert von 12,39, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auf Basis dieses Signals bewerten wir die Situation als "Gut". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Hermes Sca mit einem Wert von 60,65 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Daher erhalten wir auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Hermes Sca haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

