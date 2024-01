Hermes International Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Das Unternehmen Hermes Sca wird im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung analysiert. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktivität im Netz bezüglich Hermes Sca erhöht ist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Gegenwärtige Investoren in Hermes Sca können sich über eine Dividendenrendite von 0,38 % freuen. Im Branchenvergleich bedeutet dies einen Mehrertrag von 0,38 Prozentpunkten, wodurch die Dividenden des Unternehmens als "Neutral" bewertet werden.

Die Stimmung rund um Aktienkurse kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung selbst eingeschätzt werden. Analysen von Hermes Sca auf sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer positive Themen aufgegriffen haben. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In den letzten 12 Monaten erzielte Hermes Sca eine Performance von 63,96 Prozent, was eine Outperformance von +63,96 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als auch zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor zeigt sich eine Überperformance, die zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

