Hermes International Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die aktuelle technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hermes Sca derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1888,92 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1941,2 EUR) um +2,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 1877,02 EUR, was einer Abweichung von +3,42 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Hermes Sca zeigt eine positive Veränderung. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) weist eine Ausprägung von 91,41 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,74, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Hermes Sca in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,96 Prozent, was einer Outperformance von +63,96 Prozent im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche und dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bedeutet. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hermes International-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hermes International jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hermes International-Analyse.

Hermes International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...