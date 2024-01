Hermes International Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit, beträgt der RSI für die Hermes Sca-Aktie der letzten 7 Tage aktuell 46. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,09 ebenfalls stabil und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI für Hermes Sca damit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass Hermes Sca in den letzten zwei Wochen von den privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab eine "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung. Trotzdem wurden auch 8 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca 60. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" zeigt sich, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Hermes Sca im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,96 Prozent erzielt, was 63,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Durch diese Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hermes International kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hermes International jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hermes International-Analyse.

Hermes International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...