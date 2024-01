Hermes International Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Hermes Sca-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1894,23 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 1836,6 EUR, was einem Abstand von -3,04 Prozent entspricht, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1911,07 EUR, was einer Differenz von -3,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Hermes Sca-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,96 Prozent, was eine deutliche Outperformance gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 63,96 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Hermes Sca zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale zeigten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Hermes Sca-Aktie eine Dividendenrendite von 0,38 % auf, was 0,38 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in diesem Bereich.

