Hermes International Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Aktiengesellschaft Hermes Sca hat eine Dividendenrendite von 0,38 %, was 0,38 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Hermes Sca bei 1894,23 EUR, was einer Differenz von -3,04 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 1836,6 EUR entspricht. Das Niveau des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1911,07 EUR, was einer Differenz von -3,9 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Hermes Sca verzeichnet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer "guten" Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca bei 60, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Hermes Sca derzeit neutral eingestuft wird, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz, als auch in fundamentalen Kriterien.

