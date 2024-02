Hermes International Aktie: Immer langsam!

Die Hermes Sca-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Analysemethoden. Die Dividendenrendite liegt bei 0,38 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (0 %) nur eine leicht höhere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aktie als überverkauft eingestuft. Der RSI7 liegt bei 14,07 Punkten, was auf kurzfristige Kursgewinne hindeutet, während der 25-Tage-RSI als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Hermes Sca-Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um +4,09 Prozent ab, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Ähnlich verhält es sich auf der Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Hermes Sca, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie steht weniger im Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Hermes Sca-Aktie gemischte Signale aufweist, wobei die Einstufung zwischen "Gut", "Neutral" und "Schlecht" variiert. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

Hermes International kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hermes International jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hermes International-Analyse.

Hermes International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...