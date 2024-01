Hermes International Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Titels zu bewerten. Ein RSI-Wert über 70 deutet auf eine Überkauft-Situation hin, während ein Wert unter 30 auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Bei Hermes Sca wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 89,47 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs erhält Hermes Sca ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 liegt bei 1891,81 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 1918,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,43 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 1890,63 EUR, was einer Abweichung von +1,49 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca liegt bei 60, was im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" auf ähnlichem Niveau liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Hermes Sca eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Hermes Sca durchschnittlich und gering sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

Hermes International kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hermes International jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hermes International-Analyse.

Hermes International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...