Hermes Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Hermes Sca eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hermes Sca daher eine "Gut"-Einschätzung. Trotzdem haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Aufgrund der Häufung der Verkaufssignale erhält Hermes Sca auch eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für Hermes Sca als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,96 Prozent erzielt, was 63,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, und Hermes Sca liegt aktuell 63,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca liegt bei einem Wert von 60, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält Hermes Sca daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hermes Sca-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1925,93 EUR. Der letzte Schlusskurs (2331,5 EUR) weicht somit um +21,06 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Hermes Sca-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

