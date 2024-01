Hermes Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die Aktie von Hermes SCA zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Bewertungsfaktoren. In Bezug auf den Sentiment und Buzz im Internet hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was auch zu einer "neutralen" Einstufung führt.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes SCA bei 60, was im Vergleich zur Branche einen ähnlichen Wert aufweist und zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Wer in die Aktie von Hermes SCA investiert, kann eine Dividendenrendite von 0,38 % erzielen, was leicht höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls ein "neutraler" Trend, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 als auch der GD50 verlaufen in ähnlicher Weise über dem Aktienkurs, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

