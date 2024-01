Hermes Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die Textilien Bekleidung und Luxusgüter-Firma Hermes Sca hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0,38 % bekannt gegeben, was 0,38 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zur Einstufung "Neutral" in Bezug auf den möglichen Mehrgewinn.

Die Anlegersentiment-Analyse zeigt, dass die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Es gab 12 positive und ein negatives Handelstage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings wurden auch mehrere Verkaufssignale generiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Hermes Sca von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hermes Sca-Aktie zeigt einen Wert von 70 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Schlecht"-Rating für Hermes Sca.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca liegt derzeit bei 60, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 ein ähnliches Niveau darstellt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Hermes Sca eine "Neutral"-Bewertung.

Hermes kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hermes jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hermes-Analyse.

Hermes: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...