Hermes Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Derzeit zahlt Hermes Sca nur leicht höhere Dividenden als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft, da der Unterschied lediglich 0,38 Prozentpunkte beträgt (0,38 % gegenüber 0 %).

In Social Media zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hermes Sca eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hermes Sca daher eine "Gut"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale zeigten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hermes Sca-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1925,93 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 2331,5 EUR lag, was einer Abweichung um +21,06 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2061,83 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+13,08 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hermes Sca liegt bei 40,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 21,76 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

