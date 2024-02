Hermes Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Aktienkurs von Hermes SCA hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 63,96 Prozent gesteigert, was mehr als 64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnet, zeigt sich Hermes SCA mit einer Rendite von 63,96 Prozent deutlich überlegen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Hermes SCA bei 19,39 liegt und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 21,74 eine positive Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine positive Stimmung rund um die Aktie von Hermes SCA. Sowohl die Kommentare als auch die Meinungen der letzten Wochen fallen größtenteils positiv aus, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" zu bewerten ist. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Allerdings ergibt die Auswertung von Handelssignalen ein gemischtes Bild, mit 9 schlechten Signalen und keiner guten. Dies führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hermes SCA-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1896,71 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 2188 EUR liegt, was einer Abweichung von +15,36 Prozent entspricht und somit als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1950,27 EUR und einer Abweichung von +12,19 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Hermes SCA-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

