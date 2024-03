Hermes Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Aktienkurs von Hermes Sca hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 63,96 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut". Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, wobei Hermes Sca aktuell mit 63,96 Prozent darüber liegt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Hermes Sca zeigt positive Tendenzen, die hauptsächlich durch neutrale Themen in den sozialen Medien in den letzten Tagen geprägt waren. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine eher negative Bewertung auf dieser Ebene, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Stimmung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung dieses Signals führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergab jedoch ein Signal für eine überverkaufte Situation, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass die Stimmungslage sich im letzten Monat eingetrübt hat, während die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert blieb. Dies führt zu einem insgesamt negativen Rating für die Aktie von Hermes Sca.

