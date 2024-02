Hermes Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die Dividendenrendite von Hermes Sca beträgt derzeit 0,38 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,67 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Hermes Sca derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1890,94 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 2023 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 1918,3 EUR zeigt eine positive Abweichung von +5,46 Prozent. Insgesamt wird das Rating daher als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca beträgt derzeit 60, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Bereich führt. Es konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Hermes Sca daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Hermes kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hermes jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hermes-Analyse.

Hermes: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...