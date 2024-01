Hermes Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. In Bezug auf Hermes Sca wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Hermes Sca auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Hermes Sca wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende wird die Dividendenrendite als Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs angegeben. Hermes Sca weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,38 Prozent auf, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hermes Sca überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Hermes Sca auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

