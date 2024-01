Hermes Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Hermes Sca eine starke Performance von 63,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche lediglich eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Hermes Sca im Branchenvergleich eine Outperformance von +63,96 Prozent verzeichnete. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0 Prozent, wobei Hermes Sca sogar um 63,96 Prozent darüber lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen zu Hermes Sca festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment zeigte sich hingegen positiver, mit vorwiegend positiven Meinungen in den Diskussionen in den sozialen Medien. Allerdings ergaben weitere Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten eher negative Signale, wobei sechs "Schlecht"-Signale und keine "Gut"-Signale identifiziert wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung, während die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut" ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hermes Sca-Aktie aktuell bei 1891,06 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1844 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von -2,49 Prozent aufbaut. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, was zu einem Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral" führt.

Hermes kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hermes jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hermes-Analyse.

Hermes: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...