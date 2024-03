Hermes Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für die Hermes Sca Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen im RSI auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 13,7, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 16 darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für die Hermes Sca Aktie in den letzten Wochen eher neutral bis schlecht waren. Die Diskussionsstärke hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für das Sentiment und Buzz eine Bewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hermes Sca Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1912,78 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 2308 EUR weicht somit um +20,66 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2011,57 EUR über dem gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings haben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer Bewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung als "Gut".

