Hermes Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Hermes SCA-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1894,23 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1836,6 EUR, was einem Abstand von -3,04 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1911,07 EUR, was einer Differenz von -3,9 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist Hermes SCA eine Dividendenrendite von 0,38 % auf, was 0,38 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes SCA bei 60, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich eingestuft wird. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Branchenvergleich erzielte Hermes SCA in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, was einer Outperformance von +63,96 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Hermes SCA um 63,96 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

